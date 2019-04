America First

Cela fait des mois qu'on attend le ralentissement de la croissance américaine.

Voire une récession.

3.2%.

C'est la croissance aux États-Unis pour le premier trimestre de l'année.

Largement au-dessus de toutes les prévisions.

LA COURSE EN TÊTE

Alors que l'Europe plonge tranquillement, et que la Chine se bat pour éviter un ralentissement brutal, les États-Unis continuent sur leur lancée.

Ils défient toutes les théories économiques.

Et tous les cycles.

Cette année, les États-Unis devraient battre leur record absolu de durée de croissance économique.

À la grande joie de Donald Trump.

EN DÉTAIL

L'analyse des chiffres en détail est un peu moins reluisante que le chiffre global.

La consommation des ménages ralentit un peu.

La forte croissance est due en grande partie à la constitution de stocks.

Mais la fête continue quand même.

ON LES AVAIT PRESQUE OUBLIÉS

Le Brexit.

Vous vous souvenez ?

On n'en parle même plus.

Et pourtant la bataille continue.

Les conservateurs veulent tenter de trouver un accord avant d'avoir à organiser des élections européennes.

Mais ils mettent toute leur énergie à trouver un moyen de virer Theresa May.

Donc rien n'avance.

Et tout le monde s'en fout.

À LIRE

L'interview de Warren Buffett dans le FT week-end.

88 ans.

Il ne veut pas s'arrêter parce qu'il s'amuse et qu'il aime ce qu'il fait.

Après avoir largement surperformé le marché pendant des décennies, il sous performe depuis 10 ans.

Et il annonce que ça peut continuer.

Il ne se prononce pas sur les marchés mais considère qu'il est de plus en plus difficile de trouver des opportunités.

Berkshire Hathaway c'est 700 milliards de $ d'actifs, 112 milliards de $ de cash!

Chaque jour 100 millions de $ entrent dans les caisses sous forme de remontée de dividendes ou d'intérêts...

