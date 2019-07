Meghan Markle et Harry ne veulent pas avoir plus de 2 enfants.

Que fait cette "annonce" ici?

N'aurait-elle pas plus sa place dans "On s'en fout?".

Non.

Cette annonce n'est pas anecdotique.

Elle illustre les raisons pour lesquelles la croissance économique mondiale ralentit et va continuer à ralentir

NI CLOSER, NI GALA

Harry explique la décision du couple par leur souci de préserver l'environnement et défendre la planète.

Ce n'est pas une annonce "people".

À l'heure où la démographie dans les pays développés s'écroule et que l'évolution des mentalités, du fait notamment de l'écologie, nous amène vers la déconsommation, puis la décroissance, cette décision alimente une tendance lourde.

PLUS LOIN

Car certains vont évidemment plus loin que ce couple Disneyland et se posent même la question d'avoir un enfant.

Nous sommes trop nombreux.

La planète meurt.

Il faut donc que nous arrêtions de faire des enfants.

Ce n'est pas nouveau.

Malthus expliquait la même chose au tout début du 19ème siècle, toujours en...Grande-Bretagne...

Malthus préconisait le contrôle des naissances et "la contrainte morale".

Nous y sommes.

CE N'EST PAS MON PROPOS

de me prononcer sur ces "contraintes morales" écologistes de plus en plus véhiculées, par Harry ou par Greta Thunberg qui nous a annoncé qu'elle va aller au sommet mondial sur le climat le 23 septembre à New York en voilier, privé.

Non, je constate simplement que nous sommes sur une mutation économique majeure qui finira par affecter le capitalisme.

Or, pour paraphraser Churchill, le capitalisme est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres.

ET PENDANT CE TEMPS

Les banques centrales pensent qu'on peut gérer les conséquences de la révolution sociétale d'Harry et de Greta avec des taux d'intérêt négatifs.

Good luck.

Il n'y a que les marchés pour...

