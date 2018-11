Black Friday

C'est parti.

Tout est en soldes.

Pour quelques jours.

De ce vendredi au cyber Monday.

Tout.

Les actions dans le monde entier qui affichent de 10 à 30% de baisse, même Apple et Amazon, le bitcoin est à moins 75%, les marchés émergents à moins 30%, le pétrole à moins 30%, l'action Renault à -40%...

SOLDES SUR LE PÉTROLE ?

Les prix du pétrole ont connu une lourde chute sur le mois d'octobre avec une baisse de 30 % depuis leur dernier pic au début du mois dernier.

Le moment de faire un achat à bon compte ?

Les pays de l'Opep et la Russie doivent se rencontrer le 5 décembre pour ajuster leur stratégie de soutien des prix, et L'Arabie saoudite prône une réduction de la production.

Pour les profils spéculatifs, nous conseillons de jouer le rebond du pétrole avec le turbo call Brent 1108Z (DE000CD0ACU6)

JE VOUS AI COMPRIS

Décidément Macron adore de Gaulle.

Il a compris.

Il va s'exprimer mardi.

Devant le Conseil National de la Transition Écologique.

Il va annoncer "un nouveau cap" pour rendre la transition...

