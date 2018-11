Brexit ...No Brexit...Brexit...No Brexit...Brexit

Dure journée hier pour Theresa May.

Après avoir obtenu un accord avec l'Union Européenne et après avoir obtenu le soutien de son gouvernement, elle a du subir une vague de démissions au sein de son gouvernement et 3 heures de critiques violentes devant le Parlement.

DEMISSIONS EN CASCADE

Le ministre en charge du Brexit, Dominic Raab, a démissionné en expliquant que l'accord avec l'UE ne respectait pas la volonté du peuple exprimé lors du referendum. 6 autres ministres l'ont suivi. Au sein de son propre parti, Jacob Rees-Mogg a proposé l'organisation d'un vote de défiance pour la renverser.

ET MAINTENANT?

Si Jacob Rees Mogg obtient le soutien de 48 députés, il peut présenter son vote de défiance.

Si ce vote passe, et pour cela il faudra le soutien des travaillistes, Theresa May va devoir démissionner de la direction des Conservateurs et de son poste de Premier Ministre. Et on entre dans une période d'incertitude chaotique pour la Grande Bretagne en augmentant les chances d'un No deal Brexit.

Si au contraire, May gagne ce vote, elle pourra mener à bien la signature du deal de Brexit.

Pour l'instant, les marchés jouent Theresa May perdante avec une chute brutale hier de la livre sterling, à son plus bas niveau depuis 2 ans.

OUF, ON EST RASSURÉS

On a enfin eu le résultat d'une enquête rondement menée en Arabie Saoudite par le Procureur du royaume et une équipe de 15 officiels et experts.

Sur l'assassinat et le découpage du journaliste Kashoggi.

Et, guess what ?..., "en toute indépendance", ce comité d'enquête, évidemment totalement impartial, a déclaré que le prince MBS n'était mêlé à cet assassinat. On s'en doutait mais on est tellement rassurés que la vérité éclate au grand jour...

DEAL...NO DEAL...DEAL...NO DEAL

Cette fois...

