C'est la rentrée

Emmanuel Macron écrira une lettre aux Francais à la mi-janvier. L'objectif, au-delà de poser les bases de la grande consultation nationale, sera surtout de recréer du lien entre l'exécutif et les Francais.

Certains ministres seront également très attendus en ces 2 premiers mois de 2019.

DARMANIN A LA SOURCE

Gérarld Darmanin sera très exposé à la mise en oeuvre du prélèvement à la source dans un contexte ou chaque étincelle peut provoquer un incendie.

PENICAUD A LA GUERRE

La ministre du travail, Muriel Pénicaud (Qui ?) signe le 3eme acte de ses réformes. Elle a annoncé vendredi le durcissement des devoirs des chômeurs.

SANTA BENALLA

Chaque jour un nouvel épisode de cette Saga sans fin.

NEW US RECORD

Toujours pas d'accord à la chambre des représentants. Le gel des salaires "Shutdown" dure depuis le 22 décembre. Pour rappel, le record est de 21 jours.

DU COTÉ DES MARCHÉS

Le CAC a ouvert en baisse, avec -1% à 4642,40 points suite à l'avertissement sur chiffre d'affaires lancé par Apple.

Le Nasdaq a finalement clôturé en hausse de 0,46 % et le Dow Jones a gagné 0,08 %.

Le Brent est retombé à 54 dollars et le WTI à 45 dollars.

L'once d'or remonte à 1289,1 dollars l'once et la monnaie unique est sous les 1,14 dollar à 1,137.

A STAR IS BORN

Jair Bolsonaro, habituez-vous à son nom, il devrait être le tube de 2019. Juste pour le situer, c'est une sorte de TRUMP version Samba.

VOEUX 2019



Nous avons à nouveau passé une année 2018 riche en événements. De Trump à l'actualité française en passant par la chute des marchés de cette fin d'année, nous ne manquons pas de sujet à décrypter. Vous êtes de plus...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct