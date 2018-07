Chômage : l'exception française

Tout le monde s'accorde à dire que l'économie française repart. La croissance est là. Elle s'est, certes, un peu ralentie depuis quelques semaines mais elle reste proche des 2%. Et l'emploi repart. Avec une demande forte, des entreprises de toutes tailles optimistes et désireuses d'embaucher, et pourtant le chômage ne montre aucun signe d'amélioration.

L'EXCEPTION FRANÇAISE

Les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne même avec les secousses du Brexit, connaissent le plein-emploi. Avec des taux de 2.8% à 4%. Même les pays européens qui ont frôlé la faillite comme le Portugal ou l'Espagne ont vu le chômage reculer de façon spectaculaire. Un seul village résiste à la vague de baisse du chômage, le village gaulois...

WHY ?

Plusieurs explications.

Pas toujours satisfaisantes.

Des explications partielles.

Tout d'abord un nouveau mal français : l'inadéquation de l'offre et de la demande due au déficit de formation et à la faible mobilité en France.

D'autre part, un autre phénomène : l'afflux de nouveaux inscrits à Pôle Emploi, de nouveaux inscrits qui sont confortés par l'embellie de l'économie et espèrent donc retrouver du travail.

Au deuxième trimestre 2018 nous comptons toujours 5,941,200 chômeurs. C'est trop. Dramatiquement trop.

