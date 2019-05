Déclaration de guerre ?

À minuit, heure de Washington, les droits de douane sur 200 milliards $ d'importations de produits chinois ont été augmentés de 10 à 25%.

La Chine a annoncé qu'elle n'avait le choix : elle allait répliquer et prendre des mesures de rétorsion.

JUSQU'OÙ TRUMP VA ALLER?

Il a annoncé qu'il allait également imposer des droits de douane de 25% sur 325 milliards $ d'importations chinoises dans les semaines qui viennent.

Si les négociations ne progressent pas.

Et les négociations ne progressent pas.

Les négociateurs chinois sont encore à Washington aujourd'hui mais l'ambiance est morose.

WALL STREET OU LES ÉLECTIONS ?

Trump doit faire un choix.

Maintenir sa posture actuelle pour renforcer son image pour les prochaines élections.

Rassurer Wall Street en faisant des concessions.

On connaît la sensibilité de Trump à l'évolution de la Bourse américaine, on l'imagine mal prendre le risque de provoquer un krach en maintenant une position aussi ferme vis-à-vis de la Chine.

Mais l'homme est imprévisible.

UN REFERENDUM SUR AÉROPORTS DE PARIS

Nous avons vraiment le sens des priorités.

Le premier RIP, referendum d'initiative populaire, pourrait avoir lieu sur la privatisation d'ADP.

Un sujet essentiel à l'heure où tout part en sucette.

Le Conseil Constitutionnel a validé la proposition de loi qui permet d'organiser le referendum.

Super.

C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

On va rejouer la semaine.

Vous donner des conseils.

Avec nos Jedi de l'économie et de la finance.

Virginie Robert de Constance Associés,

Patrice Gautry de l'UBP,

Sébastien Korchia d'UBS-La Maison de Gestion,

Alexandre Baradez d'IG

Et Emmanuel Lechypre...

Une émission à ne pas manquer.

Ce soir à 19h sur BFM Business puis samedi à 7h et 21h, dimanche à 12h.

THE U DAY

L'introduction en Bourse d'Uber c'est pour aujourd'hui.

Le prix a été...

