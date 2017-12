Des taux d'intérêt américains surprenants

Je suis très surpris par le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. Et quand on regarde les prévisions des spécialistes en début d'année, on imagine qu'ils ont été surpris aussi. 2017 devait être une année de hausse de taux.

TAUX À COURT TERME ET À LONG TERME

Court terme bien sûr avec la hausse des taux par la Banque centrale américaine. Mais sur les taux d'intérêt à long terme aussi. Pour une multitude de raisons, la vigueur de l'économie américaine, le plein-emploi, la réforme fiscale de Trump et l'impact sur la situation des entreprises et sur la croissance économique, et enfin la remontée des cours du pétrole. C'était écrit. Les taux long terme américains devaient remonter. Certains craignaient même qu'ils ne remontent trop brutalement.

PAS DE HAUSSE DES TAUX LONGS

Et finalement ça ne s'est pas produit. Le taux de référence pour les taux à long terme c'est le taux à 10 ans. Fin 2016 il était à 2.45%. Il est autour de 2.35%. 10 points en dessous. Il a même frôlé les 2% en septembre. On assiste d'ailleurs à un aplatissement de la courbe des taux, en clair un écart entre les taux courts et les taux longs qui se réduit. À un rythme qu'on n'avait pas vu depuis 2008. Mais en 2008 c'était la crise. Aujourd'hui ce n'est vraiment pas le cas. Si cet écart se réduit c'est évidemment d'abord parce que les taux courts remontent parce que les investisseurs anticipent de nouvelles hausses de taux par la Banque centrale, une en décembre mais d'autres qui pourraient suivre en 2018.

LE MYSTÈRE DES TAUX AMÉRICAINS

Ça explique la hausse des taux courts, mais pourquoi les taux longs ne suivent pas ? C'est tout le mystère. Évidemment une des raisons, c'est qu'aux États-Unis...

