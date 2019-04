État d'urgence fiscale

Il a fallu des mois de grand débat pour le gouvernement s'aperçoive qu'il y a un ras-le-bol fiscal dans le pays.

"Une immense exaspération fiscale" même, déclare Édouard Philippe.

Bien vu les gars, ce n'était pas évident.

ALLEZ, ON BAISSE LES IMPÔTS

Le miracle va-t-il avoir lieu?

Les impôts vont-ils baisser en France?

C'est ce que nous promet Édouard Philippe.

"Nous devons baisser plus vite les impôts".

Chouette.

Et en plus, pour baisser les impôts, ils ne vont pas augmenter les taxes, mais ils ont aussi compris qu'il fallait baisser les dépenses publiques.

Un scoop.

Ce grand débat est plein de surprises.

ON ATTEND MAINTENANT LE PÈRE NOËL

On a eu Macron qui marchait sur l'eau.

On a eu Macron Jupiter.

À partir du 15 avril, on aura Macron Père Noël.

En attendant, je me mets la chanson de Tino Rossi en boucle.

1000 MILLIARDS DE $

Le déficit public américain.

Il passera la barre cette année.

4.5% du PIB.

Les étrangers n'ont plus que 35.3% de la dette américaine, le plus bas depuis 2004.

Mais les taux restent stables.

LE JAPON DÉPEND DE LA CHINE

Le gouvernement japonais a révisé à la baisse ses prévisions de croissance.

Comme la plupart des gouvernements d'économies développées.

Pour le Japon, le responsable de ce ralentissement c'est la Chine.

Les exportations japonaises vers la Chine stagnent ou baissent.

Et cela entraîne évidemment une baisse de la production industrielle.

La croissance japonaise qui souffre du vieillissement de la population et du surendettement du pays reposait depuis quelques années sur la croissance chinoise.

Et la croissance chinoise ralentit.

LE MIRACLE AUSTRALIEN

28 ans.

L'Australie a totalement ringardisé la théorie des cycles économiques.

28 ans de croissance ininterrompue.

Malgré toutes les crises mondiales.

Malgré le ralentissement...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct