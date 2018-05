États-Unis-Chine : l'apaisement ?

Les signes d'apaisement entre la Chine et les États-Unis se multiplient. Les menaces de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pèsent sur les marchés depuis des mois. Une guerre commerciale déclenchée par Trump avec la menace de mise en place de barrières commerciales et de droits de douane. Mais depuis quelques jours, on semble s'acheminer vers un début d'accord.

THE ART OF THE DEAL. ENCORE.

Une fois de plus Trump a utilisé sa technique de négociation favorite : menacer du pire pour obtenir des concessions et ne pas avoir à agir. C'est la technique qu'il a utilisée avec la Corée du Nord, nous verrons dans quelques semaines si ça a fonctionné, c'est la technique qu'il utilise avec la Chine.

LA CONCESSION AMÉRICAINE

Il a fait une concession sur le groupe de télécoms chinois ZTE. Le groupe est tombé l'année dernière sous le coup des sanctions américaines. Avec une amende à payer de 1.2 milliard de dollars. Et une interdiction de maintenir des relations commerciales avec les États-Unis. Trump est prêt à lever les sanctions contre ZTE. Il l'a annoncé. Ce n'est pas gagné cependant parce qu'hier des républicains du Congrès, sous la houlette de Marco Rubio, ont annoncé qu'ils s'opposeraient à toute concession en faveur du groupe chinois. Mais Trump devrait tout de même obtenir gain de cause.

En échange de la levée des sanctions, les États-Unis obtiendraient un montant d'amende plus élevé que les 1.2 milliard de dollars.

LA RÉPONSE CHINOISE

Et la Chine a d'ores et déjà réagi favorablement à cette possible levée de sanctions. La détente se poursuit. La Chine a par avance remercié les États-Unis en annonçant hier une baisse des taxes sur l'importation des voitures. Une baisse très significative. De 25% à 15% à partir du 1er...

