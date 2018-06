États-Unis - Europe : le découplage

Belle envolée des indices boursiers après cette semaine de réunion des banques centrales.

J'ai essayé de creuser dans mes souvenirs mais j'ai rarement vu ça...

LES TAUX ET LES INDICES BOURSIERS MONTENT

Avoir d'un côté la banque centrale américaine qui monte ses taux d'intérêt et qui annonce qu'elle va le faire à de nombreuses reprises et de l'autre la banque centrale européenne qui annonce la fin du quantitative easing, cette injection de liquidités dont les marchés sont si friands, et malgré tout cela des indices boursiers qui progressent fortement, c'est extrêmement rare. D'habitude, évidemment, quand les banques centrales relèvent leurs taux d'intérêt ou réduisent leurs injections de liquidités, les marchés d'actions baissent.

POURQUOI EST-CE DIFFÉRENT CETTE FOIS?

Les investisseurs veulent voir le verre à moitié plein. Pour les États Unis, ils n'ont retenu que le fait que si la FED montait ses taux, c'est que l'économie surperformait et qu'une économie qui surperforme c'est bon pour les résultats des entreprises. Pour l'Europe, ils ont ignoré la fin du quantitative easing et se sont concentrés sur l'engagement de Mario Draghi à ne pas remonter les taux d'intérêt au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Un signal clair d'achat pour les investisseurs rassurés par cette déclaration.

LA PLONGÉE DE L'EURO

L'euro lui a réagi logiquement

Comme dans les livres. Si les taux d'une monnaie montent et ceux d'une autre monnaie restent bas, le différentiel de taux pèse sur la monnaie à plus faible rendement. L'euro a donc décroché. Pour une fois, c'est logique. Mais au-delà des mouvements sur les marchés d'hier, ce qui est frappant c'est que le fossé se creuse à nouveau entre les États-Unis et l'Europe. Nous avons vécu pendant quelques années une période très rare de convergence des économies. Aujourd'hui nous assistons à un découplage majeur. Entre les Etats-Unis et...

