France : Le journal des bonnes nouvelles

En France, depuis quelques semaines les journées se suivent et se ressemblent. Et à part pour la météo, elles sont bonnes, très bonnes même. L'Insee vient de réviser une nouvelle fois la croissance de 2017 à 2% avec des perspectives très favorables pour 2018. Et même les comptes de l'assurance chômage s'améliorent significativement. Lucky Mac, tu ne peux rien faire pour le temps ?

TOUT SOURIT

à l'économie française en ce moment. Tous les moteurs sont au vert : de l'investissement des entreprises à la consommation des ménages. Si nous n'avions pas le boulet de notre déficit commercial, notre croissance aurait largement dépassé les 2%. Mais 2% c'est déjà bien, on n'avait pas vu ça depuis 6 ans. Grâce à cette reprise vigoureuse, certains comptes, comme ceux de l'allocation chômage s'améliorent, avec une prévision de baisse du chômage de 8.9% à 8.4%! Ma crainte: qu'on nous fasse le coup de la "cagnotte" qu'il faudrait dépenser alors qu'on se promène encore avec une dette colossale.

LE BREXIT: ON RECULE

Rien n'avance sur le Brexit. Tant en Grande-Bretagne où les conservateurs sont partagés et les travaillistes tentent d'orienter la négociation vers un soft Brexit en rêvant d'un statu quo. Tant avec l'Europe qui a publié sa version d'un traité de séparation entre Londres et l'Union Européenne. Un projet qui n'a pas plu du tout à Theresa May. Tout est source de conflit: la frontière entre les deux Irlande, la durée et la forme de la période de transition et le statut des Européens en Grande-Bretagne. Quel casse-tête!

L'INDE MIEUX QUE LA CHINE

L'Inde a repris le flambeau de la croissance. 7.2% de croissance sur le dernier trimestre de l'année. Contre 6.8% "seulement" pour la Chine. Et l'Inde est très optimiste sur 2018 alors que, comme d'habitude,...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct