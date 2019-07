Il faut sauver la Reine

La livre sterling a chuté hier.

À son plus bas niveau depuis plus de 2 ans.

Les investisseurs commencent, enfin, à réaliser qu'on pourrait se diriger vers un no-deal Brexit.

Une catastrophe pour la Grande-Bretagne.

Mais pas seulement.

ULTIMATUM

Boris Johnson n'est pas en position de force.

Mais il ne semble pas s'en rendre compte.

Il menace l'Europe.

Il pose même un ultimatum.

Il ne reprendra les discussions avec l'Union Européenne que si elle rouvre les négociations sur le deal du Brexit.

Il n'a pas compris.

L'Europe ne fera aucun effort.

Les Européens espèrent que Johnson échoue et que des nouvelles élections aient lieu en Grande-Bretagne.

THE WALL

Et la Grande-Bretagne va tout droit dans le mur.

Le compte à rebours a commencé.

En un mois, la monnaie britannique a perdu près de 4%.

Et ce n'est pas fini.

Je suis surpris qu'elle ne chute pas plus violemment.

Et je suis surpris du fait que seuls les marchés britanniques soient touchés par la crainte d'un hard Brexit.

PAS UN MOT

La Chine réprime.

Une fois de plus.

Elle réprime les manifestations à Hong Kong.

Et elle cible les opposants.

Mais pas un mot.

Aucun pays européen ne proteste.

Aucun.

Eux si prompts à dénoncer la moindre atteinte à la liberté d'expression se taisent.

Deux poids, deux mesures.

On ne critique pas la Chine, business oblige.

LA SURPRISE

Pour la première fois, le nombre de billets de 100$ en circulation a dépassé le nombre de billets de 1$.

Une tendance lourde depuis la crise de 2008.

80% de ces billets sont détenus en dehors des US.

Une forte partie de ce stock est dans le circuit des business illégaux, à commencer par la drogue.

ILS NE SONT PLUS QUE 3

On...

