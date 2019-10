IPO Aramco, symbole de la mutation de l’Arabie Saoudite

Plus de 3 ans qu'on l'attend.

L'introduction en Bourse de Saudi Aramco.

Ce dimanche, la compagnie pétrolière saoudienne devrait annoncer sa première cotation pour décembre.

LE MASTODONTE

Ryad prévoit de fixer le prix de cette IPO le 17 novembre.

Les investisseurs pourront ensuite souscrire à l'offre à partir du 4 décembre en vue d'une première cotation sur le Tadawul, la Bourse de Ryad, le 11 décembre.

L'introduction en Bourse d'Aramco devrait être la plus importante IPO jamais réalisée dans le monde.

L'Arabie saoudite espère lever jusqu'à 20 milliards de dollars en plaçant 1% à 2% du capital d'Aramco sur la Bourse de Ryad. Avant de réaliser des cotations internationales (sur le Nasdaq ?).

Soit une valorisation à 2000 milliards de dollars. 2 fois plus que les GAFA !

NOUVEAU MODÈLE

Derrière cette IPO, un homme : le prince Mohammed Ben Salman, le fils du roi.

Un changement de génération au pouvoir pour un changement de modèle.

Le prince a en effet lancé un ensemble de réformes destinées à réduire la dépendance de l'Arabie Saoudite à ses ressources pétrolières. La vente d'une partie du capital d'Aramco servira à ouvrir un fonds d'investissement qui investira partout dans le monde pour diversifier l'économie.

L'Arabie Saoudite ne veut plus être le gendarme du pétrole.

Elle ne veut plus devoir le maintenir artificiellement haut et aider ainsi l'ennemi iranien.

Inversement, elle ne veut plus devoir empêcher le pétrole de s'envoler alors que son allié historique, les États-Unis, la laisse se débrouiller seule depuis qu'ils sont énergétiquement indépendants.

UN VRAI TOURNANT

Le « désengagement » de l'Arabie Saoudite et des États-Unis sur le pétrole est un vrai tournant, économique et géopolitique.

Pour la situation au Moyen-Orient, on s'en aperçoit pratiquement tous les jours depuis des mois.

Et pour les prix...

