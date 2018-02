Jusqu'où les taux d'interêt peuvent-ils remonter ?

Toujours beaucoup de débats autour du niveau des taux d'intérêt Américains. On sait que le sujet de 2018 pour les investisseurs c'est le niveau des taux d'intérêt. Tout le monde maintenant sait que l'indicateur qu'il faut suivre de près c'est le taux à 10 ans des emprunts d'Etat américains.

QUEL TAUX LIMITE ?

Il a progressé depuis le début d'année suite aux craintes d'inflation et en particulier aux hausses des salaires. Il vaut un peu moins de 2.90%. Et a frôlé les 3% la semaine dernière. Et on pensait jusqu'à présent que le niveau d'alerte sur ce taux à 10 ans pour les marchés était justement les 3%. Si les 3% étaient dépassés, les indices boursiers pourraient subir une correction encore plus importante que celle du début du mois de février.

3% OU 4.5% ?

Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Pour les experts de la banque Goldman Sachs, le vrai niveau d'alerte n'est pas 3% mais nettement plus haut. 4.5%. A 4.5% l'économie américaine subirait quelques pressions, ralentirait brutalement sans tout de fois entrer en récession et les indices boursiers chuteraient violemment. Goldman prévoit dans ce stress test à 4.5% ,une chute de 20 à 25% des marchés. Mais Goldman n'y croit pas. Et continue à prévoir un taux en fin d'année à 3.25% sans conséquence ni sur l'économie ni sur les marchés.

LE TAUX NATUREL

L'économie et les marchés sont donc prêts à absorber des taux plus élevés. C'est ça l'élément essentiel. Et on le voit avec le rebond des marchés. Les marchés s'habituent à l'idée que les taux d'intérêt peuvent remonter et se préparent à absorber un taux à 10 ans supérieur à 3%. Quant à l'économie, les débats portent sur son taux « naturel » c'est-à-dire le taux que l'économie peut supporter sans...

