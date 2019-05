L’Europe à un moment charnière

Tous les yeux étaient tournés ce week-end vers l'Europe, avec un événement qui va peut-être marquer un tournant économique pour le vieux continent : Les constructeurs automobiles Renault et Fiat Chrysler ont annoncé qu'ils étudiaient un projet de fusion.

GÉANT EUROPÉEN ?

La fusion des constructeurs français et italien créerait le numéro un mondial de l'automobile. Le nouvel ensemble Renault-Fiat produirait une quinzaine de millions de véhicules par an quand les premiers groupes mondiaux tournent autour d'une dizaine de millions d'unités.

Jean-Dominique Senard, le président de Renault a présenté le projet de fusion à Bruno Le Maire vendredi. Bercy et l'État français sont, naturellement, favorables à un tel deal.

L'EUROPE DÉFEND-ELLE SES CHAMPIONS ?

On se rappelle qu'en février dernier, la commission européenne avait bloqué le projet de rachat d'Alstom par Siemens pour des problèmes de concurrence. Un projet pourtant vital pour que l'industrie ferroviaire européenne reste concurrentielle au niveau mondial.

Espérons que cette fois-ci Bruxelles ne s'opposera pas à ce projet qui permettrait de donner naissance à un acteur européen puissant, mieux armé pour affronter les défis de la voiture électrique ou autonome.

Espérons que c'est un premier pas vers le développement de champions européens armés pour affronter la concurrence mondiale dans tous les secteurs clés de l'économie, de l'industrie à la finance en passant par la technologie.

UNE FRANCE EUROSCEPTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Que dire des élections européennes ?

En France : une participation très élevée : près de 10 points de plus que la dernière élection.

Le Rassemblement National a devancé le parti de la majorité, sans véritable surprise et sans cataclysme (un parti extrémiste eurosceptique arrive en tête des élections européennes en France, et ça n'émeut plus personne...).

Les Verts créent la surprise et prennent la troisième place.

Grosse désillusion pour...

