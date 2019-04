L'indépendance des banques centrales en danger

Les banques centrales sont-elles vraiment indépendantes?

Depuis la crise de 2008, elles maintiennent une politique de taux bas ou nuls et d'injections massives de liquidités.

Pour empêcher l'économie de retomber en récession.

Et les politiques leur réclament toujours plus d'efforts.

Trump s'est à nouveau attaqué à la Banque centrale américaine.

Il conteste son indépendance.

BAISSEZ LES TAUX

Trump avait déjà mis la pression pour que la FED ne monte pas ses taux en 2019.

Et il a obtenu gain de cause.

Il se lance maintenant dans un nouveau combat : pousser la Banque Centrale à baisser ses taux.

Pour soutenir l'économie.

Jay Powell, le patron de la FED, a cédé une fois.

Les marchés commencent à anticiper qu'il puisse céder une nouvelle fois à la pression.

DIFFICILE À JUSTIFIER

Si une pause dans la hausse des taux était justifiée par les signes de ralentissement de l'économie américaine, une baisse va être difficile à expliquer à ce stade.

Certes l'économie US croît moins vite, mais elle croît encore.

Et les États-Unis sont encore en plein-emploi...

L'EMPLOI AUX US

Il continue à progresser.

Près de 200,000 créations d'emplois (196,000) encore en mars.

Et un taux de chômage à 3.8%.

Ce n'est pas encore la récession...

SORTIE DE ROUTE ?

Il va falloir sortir du grand débat.

Et ça ne va pas être simple.

Il va falloir expliquer aux centaines de milliers de Français qui se sont exprimés que le Père Noël n'existe pas.

Rappelez-vous votre propre traumatisme quand vous avez découvert la vérité sur le Père Noël.

La plupart des demandes exprimées sont, évidemment, inapplicables.

Good luck with that.

LA SYNTHÈSE

Édouard Philippe va lancer les festivités aujourd'hui.

Il va faire la synthèse du grand débat.

Il va devoir expliquer que les...

