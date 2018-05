L'Italie replonge

Nouvelle crise pour l'Italie. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, à peine nommé, a déjà renoncé à son poste. Le président de la République, Sergio Mattarella, a en effet refusé la nomination De Paolo Savona, un anti-européen convaincu au poste de ministre des Finances...

GOUVERNEMENT DE TRANSITION

Seule solution à la crise: un gouvernement de transition, un gouvernement "technique" et la convocation de nouvelles élections à l'automne. De nouvelles élections qui pourraient encore plus profiter aux partis populistes et notamment la Ligue qui progresse dans les sondages. L'euro qui avait chuté lourdement vendredi a rebondi à 1,171 dollar après l'échec de la formation d'un gouvernement. L'Italie entre pourtant dans une zone de turbulences qui n'est guère rassurante.

APRÈS L'ITALIE, L'ESPAGNE ?

C'est au tour de l'Espagne d'entrer dans la tourmente. Le gouvernement de Mariano Rajoy est secoué par un mega-scandale de corruption qui touche son parti, le PP. Les condamnations sont tombées jeudi et elles sont très lourdes. Le Parti Socialiste a donc décidé de déposer une motion de censure contre le gouvernement et espère rallier Ciudadanos, allié du PP. Même si la motion de censure ne passe pas, ce qui est probable, l'Espagne pourrait s'acheminer aussi vers de nouvelles élections législatives.

LE FEUILLETON DU JOUR

Résumé des épisodes précédents: Trump avait annulé le sommet du 12 juin avec le dictateur nord-coréen à Singapour... Il a à nouveau changé d'avis et a annoncé que les négociations continuaient et que le sommet pourrait avoir lieu, peut-être même le 12 juin à Singapour... Ne cherchez pas à comprendre. C'est "The art of the deal" paraît-il...

L'AUTRE FEUILLETON

C'est la "guerre" commerciale entre les États-Unis et la Chine, une guerre commerciale qui n'aura pas lieu. Les négociations continuent. Le secrétaire du Commerce américain, Wilbur Ross,...

