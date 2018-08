La Bourse américaine : très haute ou trop haute ?

Non. Je ne démarrerai pas avec la démission d'Hulot...un événement médiatique plus que politique.

Le S&P et le Nasdaq enchaînent les records et jamais la communauté financière n'a été aussi divisée. Entre ceux qui pensent que Wall Street n'est toujours pas surévalué et ceux qui pensent que nous sommes à l'aube d'une méga-correction.

ET MAINTENANT ?

C'est troublant. Plus les raisons de s'inquiéter s'empilent, et plus la Bourse américaine progresse. Entre l'affrontement avec la Chine, les affaires de Trump, la chute des marchés émergents, la remontée des taux d'intérêt, la hausse du dollar (etc, etc), la Bourse a de multiples raisons de baisser ou au moins de cesser de progresser.

Et pourtant la performance est là et elle est spectaculaire. 30% de hausse sur le Nasdaq en un an, 19% sur le S&P. Une performance d'autant plus spectaculaire que la plupart des autres Bourses mondiales sont à la traîne ou dans le rouge.

STOP OU ENCORE?

ENCORE nous disent ceux qui pensent que les mesures pro-business de Trump vont continuer à booster la compétitivité et la profitabilité des entreprises américaines et que les ratios de valorisation ne sont pas si aberrants (chaque camp prend les ratios de valorisation qui illustrent sa conviction).

STOP nous disent ceux qui font remarquer que c'est uniquement la hausse des leaders de la tech américaine qui alimente la hausse et qui parient sur un krach imminent du fait de tous les facteurs de risque qui pèsent (ou plutôt devraient peser sur les marchés).

ALORS, STOP OU ENCORE ?

Wall Street n'a jamais connu une période de hausse aussi longue, sans correction majeure, de son histoire. Tout appelle à la prudence depuis des mois et pourtant la Bourse américaine continue à progresser.

On ne peut cependant que continuer à rester...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct