La Bourse de Paris devrait essayer de se ressaisir

Le contrat à terme sur le CAC 40 prenait 0,86% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en baisse de 0,60% à 4.598,61 points.

Wall Street a pour sa part réussi à progresser à l'issue d'une séance majoritairement négative et surtout très volatile.

"Les principaux indices américains ont effectivement fini en hausse hier soir dans un nouveau mouvement que seuls les marchés américains peuvent connaître", ont relevé les experts de Mirabaud Securities Genève.

"Le Dow Jones a en effet progressé de près de 900 (870) points entre le plus bas et le plus haut de la séance, c'est dire si la volatilité intra-séance était importante... C'est son plus grand come-back depuis 10 ans... Le Nasdaq est passé dans le vert à 2 minutes de la clôture!", ont-ils ajouté.