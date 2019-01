La capitulation de Trump

Trump a capitulé.

Il a accepté de mettre fin au plus long shutdown de l'histoire US en signant un accord de financement.

Un accord valable jusqu'au 15 février.

UNE VICTOIRE POUR LES DÉMOCRATES

Trump a redoublé de tweets ce week-end pour tenter d'expliquer que sa décision n'était pas une capitulation.

Mais les membres les plus à droite de son parti l'ont qualifié de "weak".

Et les Démocrates, sous le leadership de Nancy Pelosi, clament leur victoire.

Trump a reculé.

Il n'obtiendra jamais son financement pour the Wall qu'il avait promis lors de sa campagne.

QU'EST-CE QUE ÇA CHANGE ?

Rien pour les marchés que le shutdown n'avait pas réellement inquiété.

Un peu pour l'économie car un shutdown encore plus long aurait affecté l'emploi et la consommation.

Beaucoup pour la vie politique. Ce bras de fer a montré les limites du pouvoir de Trump et a redonné la main à la Chambre des Représentants dominée par les Démocrates.

LA BAISSE DU CHÔMAGE

Certes le chômage a baissé en 2018.

Mais il n'y a pas de quoi exulter.

La baisse est limitée.

Elle est surtout ridicule comparée à tous les pays développés qui sont en situation de plein-emploi, de l'Allemagne aux États Unis en passant par la Grande-Bretagne pourtant confrontée au Brexit.

Nous avons 5 ans de retard sur la baisse du chômage.

5 ans, c'est...

