La Chine dans l'impasse

Même si les exportations mondiales chinoises sont en hausse sur un an, la Chine commence à ressentir les effets des taxes américaines sur sa balance commerciale avec les États-Unis.

Et en réalité, elle a peu de moyens de répondre aux taxes.

Elle a certes l'arme de la dévaluation du yuan, mais, selon de nombreux économistes, la Chine serait fortement pénalisée par une chute de sa monnaie.

EMBELLIE PASSAGÈRE ?

Hier les chiffres publiés par l'administration des douanes ont quelque peu rassuré les investisseurs.

Les ventes totales de la Chine à l'étranger se sont accrues de 3,3 % sur un an.

Mais les perspectives ne sont pas radieuses.

Certes, les exportations hors États-Unis restent très dynamiques.

Mais pour la première fois depuis le début du conflit, l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis a diminué sur un an. Une nouvelle qui va conforter Trump dans sa stratégie. Et le mouvement risque de s'accentuer à partir de septembre avec les nouvelles taxes décidées par le président américain.

ET SI LA CHINE N'AVAIT PAS TRICHÉ ?

C'est la question que se posent plusieurs analystes.

En effet, la chute du yuan, amorcée lundi, s'avère finalement assez logique compte tenu des difficultés de l'économie chinoise et des répercussions de la guerre commerciale.

Le yuan est en baisse de 10 % depuis un an par rapport au dollar, mais cette baisse paraît logique par rapport aux difficultés de la Chine.

Pour le Financial Times, Pékin a même « maintenu le yuan artificiellement haut ».

Mais parce qu'elle a été accusée de manipuler sa monnaie, la Chine a été obligée d'intervenir pour empêcher le yuan de tomber (donc le manipuler...).

À force de tricher, plus personne ne veut vous croire...

L'AUTRE QUESTION

