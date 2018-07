La crise politique en Allemagne

La coalition gouvernementale en Allemagne a été sauvée in extremis. Le ministre de l'Intérieur et patron de la CSU a remis sa démission, puis l'a retirée et a donné un ultimatum à Angela Merkel pour durcir sa position sur l'immigration. Hier soir ils se sont mis d'accord.

UN SCÉNARIO PAS TRÈS ALLEMAND

Ce qui se passe en Allemagne n'est pas très allemand. Dans le pays du consensus, on assiste à un psychodrame entre Angela Merkel et ses alliés de la CSU. Le ministre de l'Intérieur n'a pas l'air de très bien savoir s'il veut rester ou partir. Merkel ne voulait pas changer de position sur l'immigration. La crise était ouverte. Mais au pays du consensus, tout se finit toujours par un accord. La coalition est sauvée. Pour le moment.

LE COME-BACK DU JOUR

Dell. Dell va retourner en Bourse. Michael Dell avait retiré sa société de la Bourse en 2013. Il revient la faire coter. Avec une valorisation 10 fois supérieure à celle de sa sortie de cote!! Michael Dell va donc "peser" 35 milliards de dollars. Un joli tour de passe-passe.

LE PARTENARIAT DU JOUR

Bolloré + Alibaba. Pour commencer Alibaba va fournir ses services cloud. Mais le partenariat va s'étendre à d'autres domaines comme la voiture électrique, l'auto-partage ou encore la logistique. Mais aussi le stockage d'énergie.

LA RÉFORME DU JOUR

Les retraites. La grande réforme de la rentrée. Une réforme explosive selon les Échos. Avec un sujet ultra sensible: la disparition des régimes spéciaux et l'harmonisation des droits. Douloureux mais nécessaire.

LA TAXE D'HABITATION

sera bien supprimée. Et sa suppression ne sera pas financée. Selon le Figaro, cette mesure fiscale qui coûtera environ 6.5 milliards d'euros sera financée...par du déficit public supplémentaire. Espérons que la croissance se...

