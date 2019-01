La France encore championne

We are the champions.

Nous sommes déjà champions de la pression fiscale.

Nous sommes aussi champions de la dépense publique.

Et nous voilà sacrés par l'OCDE, champions de la dépense sociale.

Avec 31.7% du PIB.

LOIN DEVANT

31.7% du PIB en dépenses sociales nettes.

Loin devant l'Allemagne 24.8%, la Grande-Bretagne 20.5%, la moyenne de l'OCDE 20.5%.

Un écart spectaculaire.

Il y a vraiment un modèle français.

LE MODÈLE FRANÇAIS

ne fonctionne pas puisque les Français veulent encore plus d'impôts (pour les autres) et plus de dépenses sociales alors que nous sommes déjà largement au-delà de la ligne rouge pour les deux.

La part des dépenses sociales a baissé partout, sauf en France.

Avec deux postes principaux: les retraites et la santé.

Et ces deux postes, compte tenu du vieillissement de la population, ne peuvent qu'augmenter.

BREXIT: LES INVESTISSEURS PLUS RASSURÉS

La livre sterling est un bon indicateur du sentiment des marchés sur le Brexit.

Après le referendum, c'est la livre sterling qui s'était effondrée, de près de 20%.

Hier, elle a rebondi.

Pour une simple raison: le scénario du no deal Brexit semble écarté.

Les marchés ne parient pas encore sur un no Brexit après un deuxième referendum mais ils ont déjà écarté le scénario catastrophe.

VENEZUELA: ENFIN UN ESPOIR

Ça bouge enfin au Venezuela.

Le président du Parlement, Juan Guaido, s'est autoproclamé président du Venezuela par intérim.

Et les États-Unis, par la voix de Donald Trump, l'ont reconnu comme Président.

Suivis par le Canada, ou encore le Brésil et le Pérou.

L'opposition avait organisé des manifestations massives dans le pays hier.

Espérons que les heures de Maduro à la tête de ce pays exsangue soient comptées.

COMMENT

peut-on encore soutenir Maduro?

Alors que le pays est plongé dans la...

