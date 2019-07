La machine à amendes

Le gouvernement américain a une source significative de revenus: les amendes.

Après avoir ciblé les banques, principalement américaines, avec des amendes records, le voilà qui s'attaque à un autre secteur ultra profitable et qui déborde de cash : les grands groupes de tech américains.

LA SUBTILITÉ

consiste à ponctionner ces machines à cash sans les mettre en difficulté.

À les faire payer plutôt qu'à les démanteler.

Si on les démantèle, on laisse la voie totalement libre à la tech chinoise et à ses leaders.

Facebook a donc inauguré cette nouvelle phase.

Attendez-vous à une pluie d'amendes.

5 MILLIARDS DE DOLLARS

Tout rond.

C'est ce que Facebook a accepté de payer.

Pour avoir enfreint les règles de protection des données personnelles.

Facebook s'est également engagé à améliorer dans le futur la vie privée de ses utilisateurs.

Ce n'est pas gagné, voire impossible car structurellement contraire au mode de fonctionnement et de rémunération de FB: on sait donc déjà que FB va se reprendre quelques amendes dans les années à venir.

NEXT?

Google,

Apple,

Amazon,

Des amendes.

Rien de plus.

Le pragmatisme américain à l'état pur.

NOTRE GAFA À NOUS

Les Américains ont les GAFA.

Nous, on a LVMH.

Cette boîte est tout simplement bluffante.

Une machine de guerre.

Un chiffre d'affaires qui dépasse au premier semestre les 25 milliards d'€.

Un résultat opérationnel au-dessus des 5 milliards d'€.

Des records.

Quelle réussite.

TEASING....

Demain, vous allez tout comprendre à l'économie mondiale.

Tout.

Une newsletter spéciale "Plomberie".

À ne pas manquer.

LA SALE JOURNÉE POUR L'AUTOMOBILE

Nissan annonce une chute de ses bénéfices de près de 30% et la rumeur court que le groupe s'apprête à licencier 10,000 personnes.

Aston Martin revoit à la baisse, quelques mois après son introduction...

