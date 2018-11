La polémique du jour, de la semaine et du mois

On n'a pas fini de parler de la hausse des prix du carburant.

C'est devenu LE sujet d'ouverture de tous les JT et la une de tous les journaux.

Essayons, le plus objectivement possible (ça ne va pas être simple), de faire le point.

COMMENÇONS PAR LE DÉBUT

Les prix à la pompe de l'essence et du gazole sont déterminés en fonction du coût du pétrole brut, des coûts de production et de distribution du carburant, et des taxes. Ces taxes représentent en France environ 60% du prix des carburants.

LA HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT

Le gouvernement a justifié la hausse des prix du carburant par la hausse des cours du pétrole.

Quand on parle de prix du pétrole, on fait référence soit au cours du brent, soit au cours du brut américain. Ce cours est exprimé en dollars. Il faut le convertir en euros pour obtenir le cours du pétrole pris en compte pour le calcul des prix du carburant.

PETIT PROBLÈME

Le cours du pétrole a chuté.

Prenons le brut par exemple.

Il est passé de 76.9 $ le baril cet été à 61.74$ très exactement ce matin.

Soit 20% de baisse.

Et l'euro a été relativement stable sur la même période.

Même si on sait qu'il faut un délai pour que la baisse soit répercutée sur le prix de l'essence, cela va quand même être difficile d'expliquer la hausse des prix de l'essence par la hausse des cours du pétrole...

Voilà, j'espère que j'ai été clair.

