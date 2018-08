Le bazar turc

Le conflit commercial sino-américain et les 1.000 milliards d'Apple éclipsent quelque peu la déroute de la livre turque. Depuis le début de l'année, la devise du pays a concédé près de 25%... Les décisions politiques, une inflation galopante et le ton offensif de la Fed, sont autant d'ingrédients d'un cocktail explosif qui a envoyé la livre sur de nouveaux plus bas historiques à 0,20 dollar.

UNE INFLATION GALOPANTE

La Turquie doit composer avec l'emballement de l'inflation. En juin, l'indice des prix a flambé à 15,4% en rythme annuel. Un niveau inédit en 15 ans. Certes, on est très loin des 1.000.000% prévus pour 2018 du Venezuela. Mais la situation reste quand même critique. En cause, la flambée des prix du carburant, le pays étant gourmand en or noir, et des denrées alimentaires. Un dernier point qui n'est pas pour arranger les affaires du gouvernement. Pire encore, la banque centrale turque a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2018, estimant qu'elle serait de 13,4% à la fin de l'année, contre une précédente prévision de 8,4%. Une hausse des taux d'intérêt serait la bienvenue pour amortir le choc. Pour l'instant, Recep Tayyip Erdogan, qui se décrit lui-même comme un "ennemi" des taux d'intérêt, rejette l'idée...

EFFET CISEAU

Les décisions politiques ne sont pas neutres sur la devise d'un pays. "Si je gagne les élections, je prendrai le contrôle de la Banque centrale et de la politique monétaire". Cette déclaration d'Erdogan en juin dernier, n'a vraiment pas été appréciée des investisseurs. Depuis, la confiance des marchés fait encore défaut avec une livre turque qui a chuté de plus de 25%. Fin juillet, la banque centrale turque a maintenu son taux directeur... A côté, la livre, comme d'autres monnaies émergentes, fait les frais de la politique monétaire restrictive de la Fed.

ATTENTION...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct