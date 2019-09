Le bilan de l'été

Impressionnant.

Impressionnant de voir la résistance des indices boursiers.

Ils ont traversé un été qui aurait pu ou dû leur être fatal.

Les raisons ?

Une convergence d'intérêts à soutenir la Bourse.

Une déconnexion entre l'économie et les Bourses mondiales.

ON A TOUT EU

ou presque cet été.

- Une escalade de la guerre commerciale. Rappelons d'ailleurs que depuis hier les droits de douane sur 112 milliards d'importations chinoises ont été augmentés de 15%,

- une cascade de mauvais indicateurs économiques mondiaux,

- une inversion de la courbe des taux américains faisant craindre une récession prochaine,

- une crise politique et constitutionnelle majeure en Grande-Bretagne.

Et j'en passe.

ET POURTANT

Les indices boursiers américains sont proches de leurs niveaux records.

Et les indices européens ont peu baissé.

Le CAC est proche des 5500 points et il affiche tout de même une hausse de 16% sur l'année.

POURQUOI?

C'est la grande convergence.

Trump d'abord.

La Chine ensuite.

Et bien évidemment les banques centrales.

Tous veulent éviter un décrochage des indices boursiers qui serait dévastateur.

Et ils font tout pour l'éviter.

Rajoutez à cela la baisse des rendements qui continue, et donc le leitmotiv "il n'y a pas d'alternative à la Bourse", et vous avez des Bourses mondiales qui tentent de se maintenir à flot, voire de progresser.

ET POURTANT

L'économie mondiale ralentit.

L'économie européenne, Allemagne en tête, ralentit.

L'économie chinoise a fortement ralenti.

Et l'économie américaine résiste comme elle peut mais au prix de dérapages majeurs des déficits et de la dette.

Il y a une déconnexion totale entre l'économie et les marchés.

Et cette déconnexion peut durer une semaine, un mois, un an ou plus.

Si la FED accélère sa baisse de taux, ou si Trump, de peur de voir la Bourse...

