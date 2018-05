Le comeback du dollar ?

Le rebond du dollar est probablement une des plus grandes surprises sur les marchés de ces derniers jours. On s'était habitués depuis maintenant près d'un an et demi à ce que le dollar baisse. De façon significative.

APRÈS LA BAISSE....

Avec une baisse de plus de 15% rien que sur l'année 2017. Et qui s'était accentuée depuis le début de l'année 2018. Une baisse qu'on n'a jamais vraiment réussi à expliquer mais qu'on avait fini par tenir pour acquise. D'ailleurs les principaux hedge funds, les fonds spéculatifs, maintenaient des positions vendeuses sur le dollar assez massives.

...LE REBOND

Pourquoi ce retournement de tendance ? Les raisons avancées sont la force de l'économie américaine avec notamment le chômage qui est passé en dessous de la barre des 4%, les perspectives de hausse de taux d'intérêt par la FED, les tensions géopolitiques et en particulier l'attente de la décision américaine sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais on a en fait, soyons honnêtes, aussi peu d'explications valables à ce changement de sentiment sur le marché qu'on avait d'explications valables sur le mouvement de baisse du dollar. Les mystères des marchés... Et rien ne dit d'ailleurs que nous sommes face à un retournement de tendance ou simplement une correction momentanée à la hausse.

SECOUSSES SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Cette hausse du dollar a déjà des conséquences. Des conséquences majeures dont nous serons amenés à parler souvent dans les semaines qui viennent. Des conséquences sur les marchés émergents qui sont entrés dans une phase de forte turbulence. La hausse du dollar a provoqué une chute des monnaies, des indices boursiers et des emprunts des pays émergents avec même des situations de panique comme en Argentine, et des pressions majeures comme en Turquie. Il va falloir suivre cela de très...

