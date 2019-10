Le grand ralentissement

Pour ceux qui en doutaient encore, l'économie mondiale ralentit.

Et pour ceux qui en doutent encore, le ralentissement n'est pas conjoncturel, il est structurel.

Deux points de faiblesse en particulier:

le commerce mondial et la production industrielle.

AU PLUS BAS DEPUIS 2009

Une série d'indicateurs économiques sont tombés hier.

Ils portent sur la production industrielle.

L'indice ISM (Institute for Supply Management) pour l'activité manufacturière aux États-Unis est à son niveau le plus bas depuis la crise de 2008.

Du côté de l'Europe, c'est le PMI, l'indice des directeurs d'achat, qui est à son niveau le plus bas depuis 2012.

LE COMMERCE MONDIAL

L'Organisation Mondiale du Commerce a revu à la baisse ses prévisions de croissance des échanges pour l'année.

De 2.6 % à 1.2% seulement.

Du jamais vu depuis 2008.

Et l'OMC envisage la possibilité que cette croissance soit aussi basse que 0.5%.

Évidemment, c'est une conséquence de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Mais pas seulement.

C'est le signe d'une mutation profonde de l'économie.

DECONNEXION

Même si les indices boursiers ont, un peu, baissé hier sur ces nouvelles, les bourses mondiales affichent des performances spectaculaires pour les 9 premiers mois de l'année.

Le paradoxe : on retrouve des chiffres de croissance économique qu'on n'avait pas vus depuis 2009 et les indices boursiers flambent à un rythme qu'on n'avait pas vu depuis 2009, après l'effondrement de 2008.

En Europe, on frise les 20%.

UNE CONSEQUENCE DES TAUX NEGATIFS

Rarement, la valorisation des actifs, en Bourse, dans l'immobilier, ou encore dans le private equity, n'a paru autant déconnectée de l'économie réelle.

La raison est simple et connue: les taux négatifs.

Avec des taux négatifs, on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative.

