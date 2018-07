Le journal du hard

Nouvel épisode dans le feuilleton du Brexit. Boris Johnson, chef de file des conservateurs pro hard Brexit, a démissionné de son poste de ministre des Affaires Étrangères. Après David Davis, ministre du Brexit. Ils reprochent à Theresa May d'avoir opté pour un soft Brexit...

MAY IN OR OUT ?

Il y a deux lectures de la situation de crise politique en Grande-Bretagne.

Le verre à moitié vide : Theresa May est en grande difficulté. Si les partisans du hard dans son parti sont suffisamment nombreux, ils peuvent la faire tomber et choisir un leader hard.

Le verre à moitié plein : Theresa May s'est débarrassée des partisans du hard dans son gouvernement, elle peut donc négocier avec l'Europe une version ultra-soft du Brexit, un fake Brexit, qui a la couleur et la saveur d'un Brexit mais qui n'est pas un vrai Brexit.

MAY IN

Le camp des hard Brexiters va probablement demander un vote de confiance mais devrait avoir du mal à réunir les 159 voix nécessaires pour forcer Theresa May à démissionner. Elle a décidé de se battre pour rester en place et de maintenir le cap de sa proposition de soft Brexit. Pour l'instant, le verre est à moitié plein...

MACRON DEVANT LE CONGRÈS

Macron a réuni le Congrès à Versailles. Un exercice qu'il adore. Il s'est fait plaisir. Sur le fond, pas de scoop. Il a maintenu le cap. Il a défendu le bilan de sa première année. Réaffirmé sa volonté de réformer. Il a mis légèrement la barre à gauche, très légèrement, en évoquant "un nouveau contrat social" et le "modèle social du XXIème siècle". Rien que ça. Toujours dans la simplicité.

LA PREMIÈRE CONSÉQUENCE DU PRÉLÈVEMENT A LA SOURCE

Le gouvernement s'attaque enfin à la réduction des...

