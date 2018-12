Le meilleur du zapping de votre argent de Marc Fiorentino

Pendant la période des fêtes, nous vous proposons un retour sur les principaux événements politiques, économiques, boursiers et patrimoniaux qui ont marqué l'année 2018, à travers les commentaires de Marc Fiorentino dans son morning zapping. Aujourd'hui, retour sur l'année de votre argent

LE 08/01 : L'ANNÉE BLANCHE A COMMENCÉ

Et le débat sans fin continue entre ceux qui pensent que cette année est une année sans impôt et donc un bonus supplémentaire pour l'économie et ceux qui pensent que cela ne changera rien puisqu'en 2018, on paiera tout de même des impôts sur les revenus 2017 et en 2019 on paiera sur les revenus 2019. Les Échos consacrent un dossier sur les gagnants et les perdants, en gros ceux qui ont des revenus "exceptionnels" et non des revenus récurrents. Intéressant.

8 janvier

LE 20/04 : LA RÉFORME DU LIVRET A

Comme évoqué il y a quelques jours, le gouvernement a décidé de modifier la formule de taux du Livret A. Dans un souci de simplification, le taux sera désormais fixé comme la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme (Eonia). Le taux sera arrondi au...

