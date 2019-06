Le meilleur placement pour les Français est...

MonFinancier devient MeilleurPlacement.

Il était logique de poser la question aux Français: Quel est le meilleur placement ?

Nous l'avons fait avec Opinionway.

POURQUOI LES FRANÇAIS ÉPARGNENT-ILS?

Que la situation économique du pays se détériore ou s'améliore, les Français épargnent toujours plus.

Pourquoi?

Nous leur avons posé la question:

- disposer d'une épargne de sécurité: 61%

- réaliser un projet: 33%

- financer la retraite: 29%

- constituer un patrimoine: 28%

- constituer un capital en vue d'acquérir un bien immobilier: 14%

- financer les études des enfants: 11%

- Réduire les impôts, défiscaliser: 9%

- Soutenir les entreprises/l'économie: 3%

- Financer un projet d'entreprise: 3%

Les surprises: 29% seulement pensent à leur retraite et 3% à investir dans des entreprises pour les soutenir.

LA VRAIE SURPRISE

Nous avons demandé quels étaient les critères que vous prenez en compte pour choisir un placement.

61%: son faible risque de perte/la sécurité du placement

41%: la liquidité

Et 37% seulement la performance du placement.

Je savais que les Français avaient une aversion au risque mais là c'est spectaculaire, la sécurité très très largement avant la performance.

QUEL EST LE MEILLEUR PLACEMENT?

Là, pas de surprise

À 22% l'immobilier

À 21% l'assurance vie

À 10% les livrets A et équivalents.

La passion pour la pierre, le choix de la sécurité.

4% seulement pour le PEA....

ET POUR VOTRE RETRAITE?

Vous privilégiez à 22% l'assurance vie, à 22% le PERP et à 20% l'immobilier.

Là encore, le souci de la sécurité plus que de la performance.

CONCLUSION

Vous êtes prudents. Très prudents. Peut être un poil trop prudent.

Mais vous êtes cohérents, vous savez que si on cherche la sécurité, on ne peut pas avoir des rendements très élevés.

AUTRE CONCLUSION: MeilleurPlacement a un...

