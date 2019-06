Le monde selon Poutine

La parole se libère.

Dans une interview au Financial Times que je vous conseille de lire, Poutine donne sa vision du monde.

Et il a une vision.

Pour lui, c'est la fin du libéralisme.

"The liberal idea has become obsolete".

NON

Pour Poutine, le monde ne veut plus de l'immigration incontrôlée, des frontières ouvertes et du multiculturalisme, les valeurs portées par le libéralisme.

Il pense aussi que "every crime must have its punishment".

Il nie l'intervention de la Russie dans les élections américaines ou en Europe pour promouvoir le "populisme".

Et il trouve que la situation actuelle est explosive avec la guerre commerciale et l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran.

TRUMP SELON POUTINE

Il ne critique pas vraiment Trump, avec qui il partage beaucoup d'idées: "President Trump is not a career politician, he is a talented person, he knows very well what his voters expect from him".

Ceci explique sûrement la poignée de mains chaleureuse ce matin entre Poutine et Trump au G20.

À lire.

JE DOIS RECONNAITRE

que je ne m'intéresse plus au bitcoin.

J'ai regardé l'excitation récente autour de la remontée spectaculaire du bitcoin avec beaucoup de détachement.

Je n'arrive pas à m'intéresser à un actif sans fondamentaux et totalement manipulé.

Rappelons également que la capitalisation globale du bitcoin est au niveau de celle d'une grosse entreprise américaine cotée mais loin des plus grosses.

En revanche, je regarde avec beaucoup d'intérêt l'émergence du libra et l'émergence à venir des monnaies d'Amazon ou de Google.

C'EST VOTRE ARGENT EXCEPTIONNEL

Sur quoi va déboucher le G20?

Trump contrôle-t-il la Banque centrale américaine?

Pourquoi les introductions aux États-Unis cartonnent alors qu'il n'y en a pas en France?

Faut-il acheter de l'or?

Quelles valeurs faut-il acheter?

Qui sont les meilleurs gérants de la semaine?...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct