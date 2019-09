Le mot de la rentrée

Relance.

Ce mot, vous allez l'entendre de plus en plus souvent dans les semaines et les mois qui viennent.

Relance.

La nouvelle recette-miracle pour relancer la croissance économique.

CE QUI A CHANGÉ

depuis cet été, c'est que plus personne ne nie que la croissance économique mondiale ralentit et que ce ralentissement risque de s'accentuer.

Il y a encore un débat entre les optimistes qui pensent que ce ralentissement est purement conjoncturel, et en partie dû à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et les réalistes, comme moi..., qui pensent que nous sommes entrés dans une phase de décroissance structurelle pour les raisons que je vous ai déjà exposées : démographie, technologie, révolution sociétale.

CE QUI CHANGE MAINTENANT

c'est qu'on dit de plus en plus que les baisses de taux et l'utilisation de la planche à billets ne sont plus que d'une utilité très marginale.

Vous vous rappelez notre topo sur la baignoire ?

L'argent coule à flots mais il alimente les bulles, sur les marchés et sur l'immobilier, mais il n'atteint pas ou peu l'économie réelle.

Les banques centrales vont continuer à déverser des milliers de milliards mais cela ne sert plus à grand-chose.

Rappelons que le Japon a des taux zéros depuis près de 30 ans et fait tourner à fond sa planche à billets mais que sa croissance et son inflation n'ont jamais décollé.

IL FALLAIT DONC

une nouvelle histoire pour remonter le moral des populations et pour faire à nouveau rêver les investisseurs et les marchés.

Cette nouvelle histoire, c'est la relance.

Queen Christine l'a dit : les banques centrales ne peuvent plus faire grand-chose, au tour des gouvernements.

Les gouvernements doivent faire de la "relance".

Cette relance, en temps normal, ne devrait concerner que les...

