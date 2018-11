Les dindons de la farce

En cette journée de Thanksgiving une pensée pour tous ceux qui se font plumer.

Et vous en connaissez autour de vous, à commencer par vous d'ailleurs.

UNE PENSÉE

pour les automobilistes français, pour les 45% de ménages français qui paient 100% de l'impôt sur le revenu, pour ceux qui ont cru au mirage du bitcoin, pour ceux qui ont cru que les arbres de la Bourse pouvaient monter jusqu'au ciel, pour les Français qui sont en tête du classement de Forbes des pays les plus taxés au monde parce qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de réduire les dépenses publiques...

POUR...

les Anglais qui ont cru que le Brexit étaient une bonne idée, pour ceux qui ne s'absentent jamais alors que l'absentéisme coûte plus de 100 milliards d'euros par an en France, pour ceux qui vont acheter demain des choses dont ils n'ont absolument pas besoin sous prétexte que c'est le Black Friday, pour ceux qui ont acheté les livres de Hollande et de Ségolène Royal, pour les Grecs, les Espagnols et les Portugais qui ont dû subir une austérité sans précédent parce que les gouvernements précédents ont été nuls, pour (à vous de compléter...). Happy thanksgiving!

LE BUDGET ITALIEN

a été rejeté.

C'est officiel.

Décision de la Commission Européenne.

Et c'est une première.

Que dit le gouvernement italien? "Rien à foutre".

Au contraire. C'est du pain bénit pour un gouvernement qui veut prouver qu'il défend l'intérêt des Italiens contre les "technocrates de Bruxelles".

Que risque l'Italie ? En théorie une amende. En réalité, rien. Il faudra des années pour que cette amende soit décidée et elle ne sera jamais payée.

LE VRAI RISQUE POUR L'ITALIE

c'est la perte de confiance des investisseurs et la hausse des taux d'emprunt d'un état...

