Les marchés retrouvent leur dealer préféré

Tous les yeux sont, une nouvelle fois, tournés vers la réunion de la Banque centrale américaine cette semaine.

La précédente réunion s'était traduite par la décision de stopper le cycle de hausse des taux d'intérêt, du fait des incertitudes mondiales. Une décision qui avait permis aux marchés de poursuivre leur rebond. Bis repetita ?

OUF ! C'EST UNE MAUVAISE NOUVELLE

La semaine dernière, les chiffres très mitigés aux États-Unis et en Chine ont rassuré les marchés.

Oui, rassuré...

Rassuré sur le fait que la Fed va maintenir sa politique attentiste et ne va pas relever ses taux à court terme.

Les marchés sont toujours accrocs.

Peu importe les mauvaises nouvelles, pourvu qu'on ait la liquidité.

RALENTISSEMENT

Selon une enquête menée par Reuters auprès de 100 économistes, la Fed devrait ralentir encore son processus de normalisation monétaire.

Elle devrait rester patiente un peu plus longtemps qu'anticipé le mois dernier, et attendre le troisième trimestre pour relever les taux d'intérêt. L'hypothèse d'une hausse en juin est donc quasiment écartée.

Il faut dire que depuis un mois, on entend de plus en plus d'anticipations d'un ralentissement de la croissance américaine. Le Wall Street Journal a mené une enquête auprès des prévisionnistes. 50% des prévisionnistes voient une récession en 2020, 1/3 en 2021.



LA PHRASE DU JOUR

« Maintenant c'est terminé. J'insiste pour que ce type de scène ne puisse plus se reproduire, notamment sur cette avenue ». Emmanuel Macron veut frapper fort pour ne plus revoir les scènes de samedi sur les Champs Élysées.

Il paraît même qu'il a annulé ses prochains week-ends au ski et en Normandie...

LA SOLUTION

Pour calmer les gilets jaunes et les casseurs ?

Taper sur les riches bien sûr.

Emmanuel Macron s'est exprimé hier sur l'ISF, incontournable sujet du Grand...

