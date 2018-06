Les taux remontent en Europe

Les taux en Europe ont rebondi . Et ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé hier, c'est que tous les taux européens ou presque ont progressé. Les taux des pays à problème comme l'Italie bien sûr avec un retour aux niveaux qu'on avait connu la semaine dernière, mais aussi les taux français et les taux allemands.

DES DÉCLARATIONS SUR LA BCE

À l'origine de ce rebond, des déclarations. Celle du chef économiste de la BCE et celle du président de la Bundesbank qui ont indiqué que l'économie de la zone euro était solide et que l'inflation se rapprochait de l'objectif des 2% de la Banque centrale européenne. Il n'en fallait pas plus pour que les investisseurs traduisent cela par la volonté de la BCE de réduire son programme d'injection de liquidités.

LE DILEMME DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Est-ce que la Banque centrale européenne ne prend pas un risque ? La position de la BCE est très inconfortable. Aux États-Unis, c'est plus simple. Tous les voyants sont au vert. La FED doit donc monter ses taux. Elle n'a pas le choix. En Europe, la BCE doit prendre en compte deux facteurs.

L'économie. Certes l'économie de la zone euro va mieux mais on connaît depuis quelques semaines un petit ralentissement.

La situation politique ensuite. Avec l'Italie bien sûr, mais aussi l'Espagne. Et la situation politique est un facteur important d'incertitude qui pourrait freiner encore plus le rebond de l'économie et l'atteinte de l'objectif d'inflation.

OÙ VA L'EURO?

Conséquence des déclarations d'hier, l'euro a rebondi. Je plains les traders sur l'euro et les entreprises qui doivent prendre des décisions de couverture sur le change. La parité euro/dollar défie en permanence toutes les prévisions. L'euro a fortement baissé sur la crise italienne. Hier les perspectives...

