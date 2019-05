Macron a-t-il gagné les élections européennes  ?

Malgré la défaite face au RN aux européennes, le Président et son gouvernement ont été soulagés par les résultats du scrutin.

« On n'a jamais vu un parti au pouvoir avoir un score aux européennes aussi haut par rapport à l'élection présidentielle » a indiqué l'Élysée.

On parle même de « match nul » dans l'entourage du Président...

LE VERRE À MOITIE PLEIN

Deux Français sur trois jugent que la défaite de LaREM, arrivée deuxième derrière le RN aux européennes, est un échec personnel pour Emmanuel Macron,

Le Président de la République, lui, se sent conforté par le scrutin.

Parce que l'écart avec le parti d'extrême droite est finalement plus faible qu'attendu.

Parce que La République En Marche a réussi à prendre une bonne partie de l'électorat de droite.

Parce que le président a réussi à réduire le scrutin à un match RN-LREM.

Certes, dans ce duel, RN a remporté une bataille mais, pour Macron, son parti a limité les dégâts. Surtout, il se sent fort dans sa position de seul rempart face à Marine Le Pen.

L'EUROPE PROGRESSISTE

Au niveau européen, le président de la République tentera de constituer une grande alliance progressiste en Europe, pour contrer la montée des nationalistes.

Il tentera ainsi de s'opposer à la nomination d'un président de la Commission européenne proche du PPE, l'alliance des partis conservateurs, et pousse un candidat plus proche des progressistes. Michel Barnier, par exemple.

LES RÉFORMES RESTENT EN MARCHE

Pour le Président, la mini-défaite (ou le match nul) des européennes est un signal donné par les Français qu'il faut poursuivre l'acte II des réformes.

La feuille de route avait été définie lors de la conférence de presse post Grand Débat du 25 avril.

Comme annoncé, le fond ne change pas mais il va soigner davantage la...

