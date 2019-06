Macron et Trump : la paix ou la guerre ?

Les présidents français et américain ont commémoré à l'unisson l'anniversaire du D-day, le débarquement des troupes alliées sur les côtes normandes. Au-delà des discours et accolades de façade, on sent que les relations entre les deux « amis » se sont nettement refroidies depuis leurs débuts. Donald Trump y est pour beaucoup, mais Emmanuel Macron également...

DES RELATIONS FROIDES

Les deux dirigeants s'opposent désormais sur de nombreux sujets, du climat à l'Iran en passant par le Brexit et les tensions commerciales.

Et on ne peut pas reprocher au président français de se coucher face à son homologue américain quand celui-ci vient en France.

Emmanuel Macron n'hésite pas à reprocher à Trump son unilatéralisme.

Déjà, lors de la dernière visite du président américain en France, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918 en novembre, Macron avait tenu un discours dénonçant les « dangers du nationalisme ». Piqué au vif, Trump avait répondu par une salve de tweets moquant notamment « la très faible cote de popularité » d'Emmanuel Macron.

PASSÉ ET AVENIR

Lors d'une commémoration très émouvante pour le D-Day, Donald Trump a rendu un vibrant hommage aux vétérans américains, au « patriotisme fier », et au lien « indestructible » avec la France.

Macron a lui souligné l'importance de l'OTAN, mais aussi de l'ONU et l'Union Européenne, de l'alliance des peuples et du « pacte qui unit les États-unis et la France à la liberté ».

Une différence très nette dans leur discours : Trump parle du passé, sans aucune connotation politique. Macron est penché sur l'avenir et appelle à plus de collaboration. Un discours à double sens.

ABE EN IRAN

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe devrait se rendre en Iran la semaine prochaine.

Une première depuis 40 ans.

Cette visite...

