Encore une échéance importante pour le Brexit et pour Theresa May. Et encore un énième revers déjà pour Theresa May. Hier elle a subi une défaite cuisante à la Chambre des Lords.

THERESA MAY OUT ?

Et aujourd'hui c'est la Chambre des Communes, l'équivalent de notre Assemblée Nationale, qui doit se prononcer sur un sujet qui occupe maintenant le devant de l'actualité. Sur ce qu'on appelle le « no deal Brexit » , la situation dans laquelle la Grande-Bretagne sort de l'Union Européenne sans être parvenue à un accord avec le reste de l'Europe.

May veut avoir la possibilité de prendre cette décision sans avoir besoin de l'accord du Parlement, l'opposition et certains membres de son propre parti veulent l'obliger à repasser par le Parlement en cas de no deal Brexit avec le secret espoir de faire capoter totalement le Brexit et peut-être même de provoquer de nouvelles élections ou un nouveau referendum

L'EUROPE SE PRÉPARE AUSSI AU NO DEAL BREXIT

Hasard du calendrier, c'est également hier qu'on a appris que les leaders de l'Union Européenne vont demander au prochain sommet qu'on se prépare aussi du côté de l'Europe à la possibilité de sortie de la Grande-Bretagne sans deal sur le Brexit.

C'est évidemment le scénario du pire. Mais les négociateurs européens considèrent que les discussions sur le deal n'avancent pas. Il ne s'est rien passé depuis mars. Et Theresa May est tellement engluée dans les querelles intestines qu'il y a peu d'espoir d'accord à court terme. Or, rappelons-le, le Brexit est pour mars 2019. L'Europe veut donc se préparer aussi au pire.

LA LIVRE STERLING CHUTE

Les marchés anglais accusent le coup. Les marchés n'avaient pas pricé, ils n'avaient pas intégré ce scénario, de no deal Brexit. Ils le font maintenant. La preuve...

