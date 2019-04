No, no, no, no

Hier le Parlement britannique a voté.

Et on a encore franchi un pas vers le délire le plus total.

Après avoir rejeté 3 fois le plan Brexit de Theresa May, le Parlement a rejeté TOUTES les alternatives.

4 PROPOSITIONS

étaient soumises au Parlement.

Un Brexit à la Norvégienne avec un maintien dans le marché unique. Une solution qui est maintenant soutenue par Corbyn et les travaillistes.

La création d'une Union douanière UE-GB post Brexit.

Un second referendum.

L'annulation du Brexit.

LE PARLEMENT

a voté no aux 4 propositions.

Theresa May continue à se demander si elle va présenter son texte une 4ème fois.

Le Parlement est totalement LOST.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Nobody knows.

Un no deal Brexit est à nouveau possible.

Délirant.

LES CHIFFRES PHÉNOMÉNAUX

La compagnie saoudienne Aramco va lancer un emprunt public.

Et pour la première fois dans l'histoire de cette compagnie pétrolière, les chiffres sont publiés.

Et ils sont faramineux.

111.1 milliards $ de bénéfices, deux fois plus qu'Apple et 5 fois plus que Royal Dutch Shell.

Plus que l'ensemble des profits du CAC 40.

Rappelons qu'Aramco produit 10% du brut mondial (!!!).

LA CLAQUE DU JOUR

Erdogan.

Son parti est en passe de perdre les élections municipales dans les deux principales villes de Turquie.

Ankara, la capitale, et Istanbul.

Une première depuis 16 ans.

LE PETIT DÉBAT

Le Grand Débat débarque à l'Assemblée.

Deux jours de débat.

Animé.

Mais tout le monde attend la parole de Macron pour savoir ce qui va ressortir du Grand Débat.

Il serait temps qu'on en finisse avec cette campagne permanente et qu'on avance.

LE COMIQUE DU JOUR

Ukraine.

Volodymyr Zelensky.

En tête du premier tour des élections avec 30% des voix.

Son fait d'armes: avoir...

