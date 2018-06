Nouveau record sur le Nasdaq

942 milliards de dollars...942 !! C'est la capitalisation hier d'Apple. À une encablure des 1000 milliards de dollars. Grâce en partie à ce nouveau record, le Nasdaq a atteint un nouveau record historique. Une fois de plus.

UN RECORD REMARQUABLE

Ce qui est remarquable dans le record d'hier c'est qu'il se produit dans un environnement de marchés qui n'est pas euphorique. Les autres indices boursiers mondiaux sont à des niveaux élevés mais ne sont pas à leur niveau-record. C'est la hausse de Microsoft suite à son annonce d'acquisition mais surtout le nouveau record pour Apple qui a entraîné l'indice à ce niveau.

Rappelez-vous quand même qu'il y a quelques semaines, on craignait que ce soit la tech américaine justement qui entraîne les marchés à la baisse après le scandale Facebook notamment.

POURQUOI CET ENGOUEMENT POUR LE NASDAQ ?

Tout d'abord et il faut le signaler, les résultats des géants de la tech sont excellents et les perspectives sont bonnes. Les groupes ont bénéficié massivement des largesses de Donald Trump en matière d'impôts et ont également des trésors de guerre pléthoriques qu'elles peuvent maintenant facilement rapatrier, partiellement ou totalement.

D'autre part les investisseurs ont le sentiment que les valeurs de la tech ne sont pas aussi sensibles aux problèmes géopolitiques et surtout à une possible remontée des taux d'intérêt compte tenu du fait qu'elles soient largement excédentaires en trésorerie. Mais au-delà de ça, ce que les investisseurs pricent c'est cette écrasante domination de la tech américaine. Une prime à la domination qui pour les marchés ne semble pas avoir de prix.

ALORS, BULLE OU PAS BULLE ?

On n'est pas du tout en 2000 où on valorisait les entreprises de la tech en multiples de leurs pertes. Les valorisations sont très élevées dans l'absolu mais...

