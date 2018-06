Où vont le cours du pétrole et le prix de l'essence

L'OPEP se réunit aujourd'hui et demain. Et cette réunion va être cruciale. On y retrouve tous les éléments qui font que le marché du pétrole est passionnant : la microéconomie, la macro et la géopolitique

LES ÉTATS-UNIS VEULENT DES COURS PLUS BAS ?

La situation est simple : les cours du pétrole ont significativement rebondi depuis plusieurs mois. Du fait des difficultés au Venezuela, des sanctions contre l'Iran, mais principalement grâce à la mise en place de quotas très stricts de l'Opep et de la Russie. Et cela ne fait pas les affaires de Donald Trump car la hausse de l'essence en plein driving season et avant les élections de mi-mandat est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Il met donc la pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'elle relâche les quotas de production et que l'offre de pétrole soit plus abondante sur le marché.

L'IRAN ET L'ARABIE SAOUDITE S'AFFRONTENT ENCORE

C'est le sujet qui va être discuté lors de cette réunion de l'OPEP. L'Arabie Saoudite est prête à faire plaisir aux États-Unis, la Russie est prête elle aussi à augmenter sa production. Mais l'Iran, l'ennemi juré de l'Arabie Saoudite, proteste. Elle a besoin de cours de pétrole élevés pour améliorer ses finances publiques qui sont dans un piteux état. Et l'Iran accuse l'Arabie Saoudite d'être à la solde des États-Unis, et de privilégier l'intérêt des Américains plutôt que celui des membres de l'OPEP.

L'OPEP va cependant probablement décider d'augmenter un peu sa production mais ce n'est pas sûr que ça suffise à faire baisser les cours du pétrole significativement, surtout que la demande mondiale continue à être forte.

LE PÉTROLE ET L'ESSENCE À MOYEN ET LONG TERME

Est-ce qu'on arrive à voir clair sur l'évolution des cours du pétrole à moyen terme ?

Non....

