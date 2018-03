P comme protectionnisme

Secousse sur les marchés après les annonces de Trump sur la mise en place de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium.

AMERICA FIRST ENCORE ET TOUJOURS

Il y a un reproche qu'on ne peut pas faire à Trump. C'est de ne pas tenir ses promesses de campagne. Des promesses qui tournent toutes autour du même mot d'ordre. America first. Tout faire pour favoriser les entreprises américaines en leur donnant une immense avantage compétitif avec la baisse massive des impôts, ou en leur offrant un programme important d'investissement dans les infrastructures. Une de ses obsessions c'est le déficit commercial massif qui plombe les Etats-Unis depuis toujours et dont il pense qu'il est dû à une trop grande naïveté des États-Unis dans les traités commerciaux qu'il dénonce d'ailleurs. Pour tenter de rétablir l'équilibre, c'est donc la menace du protectionnisme qu'il agite.

DE LA MENACE A LA RÉALITÉ

Hier, il est passé de la menace à de vraies mesures. Il a mis ses menaces à exécution en augmentant les droits de douane sur les importations d'acier de 25% et d'aluminium de 10%. Son but comme toujours c'est de favoriser les entreprises américaines du secteur qu'il estime spoliées par des pays qui pratiquent une concurrence déloyale. Toujours le même objectif. Et cela a évidemment déjà suscité des réactions en Europe et en Chine. Mais ça, Trump n'en a que faire.

LES MARCHES ET LE PROTECTIONNISME

Et une réaction négative sur les marchés. En 2018, contrairement à 2017, les marchés se focalisent sur les motifs d'inquiétude. Ils en avaient déjà un avec les salaires, l'inflation et la hausse des taux. Un triptyque qui avait fait chuter les marchés il y a un mois. En voilà donc un deuxième avec le mot en P, protectionnisme. Les mesures...

