Il n'y aura pas de deal à court terme entre la Chine et les Etats Unis.

Alors qu'on était proche d'un accord, il semble que la Chine ait décidé de revenir sur certains engagements.

Et Trump a sauté sur l'occasion pour suspendre les négociations.

No deal.

JE SERAI RÉELU

Les tweets de Trump sont à la fois surprenants et fascinants.

Ce week end il a développé une nouvelle théorie.

Les Chinois joueraient la montre.

Ils espèrent que Trump ne sera pas réélu en 2020 et qu'ils pourront, dixit Trump, continuer à piller les Etats Unis avec un président démocrate faible.

Mauvais calcul, dit il: je vais gagner et les Chinois regretteront de ne pas avoir dealé maintenant.

QUE SE PASSE-T-IL RÉELLEMENT?

Les Chinois sont prêts à tout accepter au plan purement commercial: s'engager sur des montants records d'importations, limiter leurs exportations.

Mais ils ne lâchent rien sur les vrais sujets clés: l'ouverture du marché chinois, le transfert forcé de technologie et la propriété intellectuelle.

Le bad guy n'est pas forcément celui qu'on croit.

COMME PRÉVU

L'introduction d'Uber s'est assez mal passée.

Comme prévu, parce que les hedge funds avaient shorté (vendu à découvert) massivement le concurrent Lyft pour faire baisser son cours et donc forcer Uber à s'introduire à un cours plus bas.

Mais "assez mal passée" seulement parce que cette boite vaut tout de même 80 milliards de $ avec 11.3 milliards de CA et 1.8 milliards de pertes.

LE DEAL DU JOUR

Rihanna.

Et LVMH.

Rihanna va développer sa propre marque FENTY dans la mode au sein du groupe LVMH, avec les moyens de LVMH.

Bien joué.

Beyoncé doit être très énervée.

UNE ÉLECTION A L'IMAGE DU SYNDICAT

52ème Congrès de la CGT.

Ouverture aujourd'hui.

Élection du secrétaire...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct