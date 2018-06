Pays émergents : l'agitation continue

Sale temps pour l'investissement dans les pays émergents. On a appris hier que les investisseurs internationaux s'étaient désinvestis massivement. 12.3 milliards de dollars sont sortis des fonds émergents en mai. Le plus haut niveau de désinvestissement depuis près de deux ans.

LE DOLLAR ET LES TAUX AMÉRICAINS

En partie du fait de la hausse du dollar et de la hausse des taux aux États-Unis, mais en partie aussi du fait des difficultés que traversent la plupart des pays émergents, et ce pour des raisons différentes. On a eu d'abord l'Argentine, puis la Turquie. On a maintenant le Brésil avec le gouvernement qui a dû faire des grosses concessions après la grève des routiers.

DES SITUATIONS INTÉRIEURES CHAOTIQUES

Et une économie brésilienne qui souffre. Elle n'arrive pas à redécoller après sa pire récession de 2015/2016. On devrait n'avoir qu'un pour cent de croissance cette année. Et les voyants sont tous au rouge. Notamment le déficit public qui va se rapprocher des 8% du PIB. Et comme les élections sont en octobre, on entre dans une période d'instabilité. Hier le real a encore chuté.

Ce n'est guère plus brillant dans un autre grand pays émergent : l'Afrique du Sud. L'économie s'est contractée de 2.2% au premier trimestre, le chômage est à 27% et hier aussi le rand a chuté de 2%, une baisse de 8% depuis les élections présidentielles en février.

LA GUERRE COMMERCIALE AUSSI

Et les décisions de Trump en matière commerciale n'arrangent pas les choses. Les pays émergents sont touchés, directement ou indirectement, par l'America First de Trump. Le Mexique a annoncé hier des mesures de rétorsion sur les importations américaines mais le combat est inégal et le marché a sanctionné le Mexique avec une chute brutale du peso, 13% en un mois....

