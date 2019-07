Plus aucune limite

Le patron de la Banque centrale américaine, Jay Powell, a été clair : il va baisser les taux d'intérêt.

De façon générale, les banques centrales semblent décidées de faire "whatever it takes" pour empêcher un ralentissement de l'économie.

Et, contrairement à ce qu'on entend et ce qu'on lit, elles n'ont pas épuisé toutes leurs ressources.

UNE BAISSE DES TAUX IMMINENTE ?

Les marchés ont bondi hier après que Jay Powell se soit exprimé devant le Congrès.

Ils anticipent une baisse de taux d'intérêt de 0.50% dans quelques jours.

Alors que l'économie américaine affiche encore des taux de croissance raisonnables, alors que les États-Unis connaissent le cycle de croissance le plus long de leur histoire, alors le taux de chômage est à un niveau historiquement bas, la FED considère qu'il y a une incertitude économique grandissante et qu'elle doit agir.

Étonnant.

EN MISSION

Les banques centrales avaient une mission précise : combattre l'inflation.

Mais nous sommes entrés dans un cycle ultra-déflationniste majeur et elles se sont données pour mission maintenant de sauver le monde...

Avec des taux d'intérêt nuls ou négatifs.

Avec le "quantitative easing", version chic de la planche à billets.

Mais ce n'est pas fini...

WHATEVER IT TAKES

Si tout cela ne fonctionne pas, elles ont encore des cartouches.

Elles peuvent faire comme la Banque du Japon: soutenir les marchés boursiers en achetant directement des actions.

Et si cela ne fonctionne pas non plus, elles pensent même à l' "helicopter money" qui consiste, directement, à distribuer des chèques aux ménages pour les obliger à consommer.

On n'arrête pas le progrès...

LA SPIRALE

Nous sommes dans une spirale troublante.

Pour relancer une économie qui pourtant n'est pas encore en crise, les banques centrales utilisent des mesures d'urgence.

Le problème c'est que cette...

