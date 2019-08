Tout est réglé

Amusant de lire et d'écouter les commentaires, français bien sûr, sur le G7 de Biarritz.

C'était en fait le seul G7 de l'histoire des G7 qui a été utile et tous les problèmes du monde ont été réglés : l'Iran, la taxe GAFA, l'Amazonie et j'en passe.

Grâce à la France bien sûr.

NAÏVETÉ OU AUTOSATISFACTION ?

La France a repris sa place.

Au centre du monde.

Et Trump aurait cédé sur tout, face à notre président.

Il aurait accepté de reprendre le dialogue avec l'Iran, sujet apparemment essentiel.

Il aurait décidé de ne pas taxer les produits français et de mettre en place une taxe GAFA à l'échelle mondiale.

Sans parler évidemment de l'Amazonie que nous avons sauvée.

Wow.

Ce n'est plus un sommet.

C'est LE sommet.

JE CITE

"Amazonie, Iran, GAFA: les paris réussis de Macron"

"Macron à l'offensive au G7, Trump infléchit ses positions"

"Les initiatives et le volontarisme du chef de l'État ont permis des avancées sur plusieurs dossiers sensibles lors du sommet de Biarritz".

"Macron-Trump : la détente cordiale"

"Le président français réussit un coup diplomatique sur l'Iran".

Je ne fais que citer les unes des journaux français.

Fascinant.

ON SE RETROUVE DANS QUELQUES JOURS...

et on en reparle.

D'ici là Trump sera rentré chez lui, aura oublié tout ce qu'il a promis (les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent) et repartira dans ses attaques.

Contre la France.

Contre l'Iran.

Entre autres.

Je ne sais pas si les autres sont trop naïfs ou si c'est moi qui suis trop cynique...

L'avenir, proche, nous le dira.

En attendant, Bolsonaro a refusé l'aide de 20 millions d'euros du G7 pour l'Amazonie...

LE CHAUD ET LE FROID

Pendant ce temps Trump continue.

À souffler le chaud et le...

