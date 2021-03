Troisième vague : les marchés européens inquiets

Les marchés européens reculaient vendredi peu après l'ouverture, soumis à la pression des rendements obligataires et à la chute la veille de Wall Street, rendus de nouveau inquiets par les restrictions de déplacements liées au Covid-19.

A Francfort l'indice DAX perdait 0,37% vers 10H00 (09H00 GMT), Paris lâchait 0,68%, Londres 0,63% et Milan 0,49%. La veille à Wall Street, la forte remontée des rendements obligataires américains a fait chuter l'indice Nasdaq (-3,02%) et reculer les indices Dow Jones et S&P 500.

"Les taux longs américains donnent la tendance", souligne vendredi matin Christian Parisot, analyste pour Aurel BGC, la baisse des rendements européens vendredi matin ne suffisant pas à calmer l'anxiété ambiante.

A la hausse des rendements s'est ajoutée la dégringolade des cours du...